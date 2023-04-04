Звезда «Дом-2» Марина Африкантова заявила, что все в жизни неслучайно

Сейчас теледива отдыхает в Дубае и приходит в себя после измены мужа и развода. Фото: Марина Африкантова/ Telegram Звезда телешоу «Дом-2» Марина Африкантова заговорила о том, что все в жизни неслучайно и тайные смыслы есть абсолютно во всем.