В Курске приступили к подаче тепла в социальные учреждения

<p style="text-align:justify"><strong>В соответствии с распоряжением главы администрации города 15 октября было принято решение приступить к подаче тепла в школы, детские сады, больницы и военные комиссариаты, а также на предприятия и организации различных форм собственности.
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