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FiNE NEWS

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В ДНР в результате ударов беспилотников ВСУ погибли три человека, включая подростка

13 сентября в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атак ударных беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли три человека, включая подростка, двое получили ранения.

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