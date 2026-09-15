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Казанда мэрның исемле стипендияләренә гаризалар кабул итү башлана

14 сентябрьдә Казанда шәһәр Мэрының исемле стипендияләренә гаризалар кабул итү башланды. Әлеге бәйгедә яшьләр үзләренең фәнни-тикшеренү һәм фәнни-гамәли хезмәтләрен тәкъдим итә ала.

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