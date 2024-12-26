На кону миллионы жизней: Враг давит со всех сторон. Один шанс исправить ошибку длиной в десятилетия - эксперт

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Царьград

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Комментарии
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Амара Карпова
Люди гибнут...на войне и не на войне...гибнут везде😥😭Пора уже действовать, а не просто болтать💯
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17 час.

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