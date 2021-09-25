Ольга Бузова считает, что бывший муж спекулирует на её фамилии

Ольга Бузова развелась с мужем-футболистом Дмитрием Тарасовым еще в 2016 году, и, казалась, его фигура уже совсем перестала мелькать в поле певицы, однако, недавно артистка заявила, что Тарасов, как и все ее бывшие «кормится» за счет ее фамилии.