Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 535 подписчиков

Денег на зарплаты для ВСУ осталось на 2 месяца, — депутат Рады (ВИДЕО)

Денег на зарплаты для ВСУ осталось на 2 месяца, — депутат Рады (ВИДЕО)

Денег на зарплаты для ВСУ осталось всего на два месяца, заявили в Раде. По словам нардепа Ивченко, украинский бюджет столкнулся с «катастрофической» нехваткой средств, без изменений в бюджете и помощи западных партнёров закрыть образовавшуюся дыру не получится.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым