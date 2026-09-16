Денег на зарплаты для ВСУ осталось на 2 месяца, — депутат Рады (ВИДЕО)

Денег на зарплаты для ВСУ осталось всего на два месяца, заявили в Раде. По словам нардепа Ивченко, украинский бюджет столкнулся с «катастрофической» нехваткой средств, без изменений в бюджете и помощи западных партнёров закрыть образовавшуюся дыру не получится.