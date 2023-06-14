Смоленск 2.0

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  • Galina G
    Лишение свободы условно - это как будто пальчиком погрозили. Так и раскрадывают бюджет, потому что нет наказания"Штраф и условка"...
  • Евгений МакЛауд
    Может всё же ПРАЗДНИКЕ?? А флейшмоб засуньте себе в АНУС, уроды продажныеЮные смоляне могу...
  • Dash45
    А сколько таких УК по стране и нет на них управы.Смолянин заставил...

Сотрудники смоленской таможни пресекли контрабанду более 1 кг наркотических веществ

Сотрудники смоленской таможни пресекли контрабанду более 1 кг наркотических веществ

33-летнего жителя Тверской области задержали при получении посылки с из Китая. Задержание проводилось совместно сотрудниками службы Смоленской таможни по Тверской области и управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Тверской области.

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