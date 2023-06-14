Сотрудники смоленской таможни пресекли контрабанду более 1 кг наркотических веществ

33-летнего жителя Тверской области задержали при получении посылки с из Китая. Задержание проводилось совместно сотрудниками службы Смоленской таможни по Тверской области и управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Тверской области.
33-летнего жителя Тверской области задержали при получении посылки с из Китая. Задержание проводилось совместно сотрудниками службы Смоленской таможни по Тверской области и управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Тверской области.
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