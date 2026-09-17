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Регионы России

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Valve работает над поддержкой графики NVIDIA в SteamOS

Valve работает над поддержкой графики NVIDIA в SteamOS

Текущая версия SteamOS 3, основанная на Arch Linux и графическом стеке Gamescope, испытывала сложности с полноценной установкой на десктопах с дискретными GPU NVIDIA из-за отсутствия интегрированных драйверов в базовом образе.

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