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Мы соседи по планете

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Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Ужасно смешные фразы на разных языках, обозначающие онанизм

Мастурбация — это то, чем занимался каждый хотя бы раз в жизни. И не надо делать вид, что нет. В каждой стране это занятие называют по-разному, и везде есть совершенно уморительные фразы, которые в завуалированной форме обозначают онанизм.

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