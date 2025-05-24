Литва с 1 июня перестанет признавать российские небиометрические паспорта

Совместный приказ о прекращении признания небиометрических паспортов Российской Федерации действительными проездными документами для въезда на литовскую территорию подписали министры иностранных дел и внутренних дел Литвы, сообщает пресс-служба МИД Литовской Республики 23 мая на официальном интернет-портале.
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