Литва с 1 июня перестанет признавать российские небиометрические паспорта

Совместный приказ о прекращении признания небиометрических паспортов Российской Федерации действительными проездными документами для въезда на литовскую территорию подписали министры иностранных дел и внутренних дел Литвы, сообщает пресс-служба МИД Литовской Республики 23 мая на официальном интернет-портале.