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Каррагер о Холанде и Кейне: «Я выберу Харри, но Эрлинг – феномен, он запомнится величайшим бомбардиром всех времен. В сборной он превосходит рекорды Месси и Роналду за 50-60 игр»

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер ответил на вопрос, кого из форвардов он предпочел бы видеть в своей команде – Харри Кейна или Эрлинга Холанда .

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