Британский парламент рассмотрит возможность полного запрета на торговлю мехом в стране

В британский парламент внесен законопроект, полностью запрещающий торговлю мехом. Это означает, что страна может стать одним из лидеров в борьбе за права животных и экологическую безопасность, передает techno.
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