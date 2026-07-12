Клиники Германии
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Клиники Германии

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iPAAG

iPAAG

Клинический аудит эффективности применения 2.5% polyacrylamide hydrogel (iPAAG) при дегенеративных заболеваниях коленного сустава 1.

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