На символичной «купюре БРИКС» изобразят животных из стран-членов объединения

На символической «купюре БРИКС» изобразят животных из стран-членов объединения. Денежный знак подготовят в саммиту БРИКС в Бразилии в 2025-м, рассказал гендиректор компании «АРМ-регистр» и создатель похожей купюры, которую показали на саммите в Казани, Евгений Федоров.