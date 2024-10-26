На символичной «купюре БРИКС» изобразят животных из стран-членов объединения

На символической «купюре БРИКС» изобразят животных из стран-членов объединения. Денежный знак подготовят в саммиту БРИКС в Бразилии в 2025-м, рассказал гендиректор компании «АРМ-регистр» и создатель похожей купюры, которую показали на саммите в Казани, Евгений Федоров.
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