Немцы не признают вины перед русскими за преступления нацистской Германии

Владимир Карпов

Какое изощрённое и изворотливое словоблудие ... Значит русские насиловали, а немцы были "ангелами" ... (и это при почти 30 миллионах наших расстрелянных, повешенных, уничтоженных в лагерях, умерших от голода, изнасилованных, угнанных в рабство ...) !!! Нет предела немецкому цинизму !!! Вот нам расплата за наш гуманизм к этим зверям в человеческом обличье !!! Сталин совершил историческую ошибку - нужно было уничтожить под корень немецкий фашизм и саму Германию, чтобы духу от неё не осталось !!! Но этого не было сделано и горькие плоды от этого мы сейчас пожинаем !!!