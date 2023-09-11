Некоторое время назад набрел я на немецкий политический форум. Вижу - его ветка про дебандеризацию крупная, населенная, активная.
Немцы не признают вины перед русскими за преступления нацистской Германии
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Владимир Карпов
Какое изощрённое и изворотливое словоблудие ... Значит русские насиловали, а немцы были "ангелами" ... (и это при почти 30 миллионах наших расстрелянных, повешенных, уничтоженных в лагерях, умерших от голода, изнасилованных, угнанных в рабство ...) !!! Нет предела немецкому цинизму !!! Вот нам расплата за наш гуманизм к этим зверям в человеческом обличье !!! Сталин совершил историческую ошибку - нужно было уничтожить под корень немецкий фашизм и саму Германию, чтобы духу от неё не осталось !!! Но этого не было сделано и горькие плоды от этого мы сейчас пожинаем !!!
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