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Forbes: главным драйвером нового роста биткоина может стать приток до $10 трлн институционального капитала

Forbes: главным драйвером нового роста биткоина может стать приток до $10 трлн институционального капитала

По оценке Forbes, следующим мощным катализатором для рынка Bitcoin может стать масштабный приток институциональных инвестиций, который способен вызвать эффект FOMO и значительно ускорить рост стоимости крупнейшей криптовалюты.

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