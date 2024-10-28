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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль набрал 2+1 с «Детройтом» в день 29-летия. Он вышел на 5-е место в истории «Эдмонтона» по числу игр с 2+ очками (241)

Форвард «Эдмонтона» принял участие во всех голах команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (3:2 ОТ) и был признан первой звездой.

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