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Уровень безработицы в Японии снизился в сентябре до 2,4%

Уровень безработицы в Японии снизился в сентябре с 2,5% месяцем ранее до 2,4%, что объясняется увольнением меньшего количества работников на фоне восстановления экономики страны, пишет издание Kyodo News, ссылаясь на данные статистических органов.

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