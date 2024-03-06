Губерниев показал изменившуюся Алину Кабаеву

Гимнастка Алина Кабаева и Дмитрий Губерниев приехали на фестиваль в Минске. Алина Кабаева после завершения спортивной карьеры активно занимается популяризацией художественной гимнастики и ежегодно организовывает фестиваль для одаренных детей со всего мира, носящий ее имя.
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