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Губерниев показал изменившуюся Алину Кабаеву

Гимнастка Алина Кабаева и Дмитрий Губерниев приехали на фестиваль в Минске. Алина Кабаева после завершения спортивной карьеры активно занимается популяризацией художественной гимнастики и ежегодно организовывает фестиваль для одаренных детей со всего мира, носящий ее имя.

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