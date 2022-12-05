Читатели Le Figaro захотели выйти из НАТО после слов президента Франции Макрона о России

Читатель газеты Le Figaro раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за то, что он назвал Марин Ле Пен, лидера ультраправой партии “Национальное собрание”, врагом НАТО только потому, что у нее хорошие отношения с Россией.
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