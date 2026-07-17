❗️ 9-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Севастополе На проспекте Генерала Острякова произошло ДТП с участием четырёх автомобилей.
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❗️ 9-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в Севастополе На проспекте Генерала Острякова произошло ДТП с участием четырёх автомобилей.