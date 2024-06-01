Кармический узел и Черная Луна: что привело к уходу Анастасии Заворотнюк именно сейчас Татьяна СергееваАстролог и таролог Юлия Лифанова раскрыла, как астрологические события могли предсказать уход известной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скончалась 30 мая 2024 года.