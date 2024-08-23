А вот такой туман устроили фанаты «Боруссии» в самом начале второго тайма 💨😶🌫️ Судьи прервали игру на 7 минут, пока все не рассосалось 👋 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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А вот такой туман устроили фанаты «Боруссии» в самом начале второго тайма 💨😶🌫️ Судьи прервали игру на 7 минут, пока все не рассосалось 👋 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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