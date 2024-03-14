Молитвы преподобномученице Евдокии Илиопольской помогут тем, кто нуждается в заступничестве Мэри ОрлонскаяСвятую преподобномученицу Евдокию, в простонародье известную как Явдоха, особенно почитают православные христиане.
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