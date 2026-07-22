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Царьград

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Федерация бокса: Бижамов встретится с Мирончиковым в августе

Федерация бокса: Бижамов встретится с Мирончиковым в августе

Чемпион мира-2025 Джамбулат Бижамов и бронзовый призер 2021 года Владимир Мирончиков из Сербии проведут поединок 14 августа в Набережных Челнах за пояс IBF European.

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