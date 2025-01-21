Пять автомобилей сошлись в ДТП на Старом шоссе в Новосибирске

ДТП с пятью автомобилями произошло 21 января около 7 часов утра. Водитель автомобиля «Ниссан Тиана» напротив дома №73 по улице Старое шоссе не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим на светофоре автомобилем ВАЗ.