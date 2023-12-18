Производитель цемента Adani Group инвестирует $723 млн в проекты зеленой энергетики

Ambuja Cements Ltd., контролируемая миллиардером Гаутамом Адани, заявила, что инвестирует 60 миллиардов рупий (723 миллиона долларов) в строительство проектов возобновляемой энергетики мощностью 1000 мегаватт, поскольку индийский конгломерат стремится быстро двигаться к своим целям с нулевым уровнем выбросов.
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