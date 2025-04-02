КГА согласовал облик будущей школы в Московском районе

Образовательное учреждение рассчитано на 1375 мест Комитетом по градостроительству и архитектуре Северной столицы был повторно согласован архитектурно-градостроительный облик школы на 1375 мест в Московском районе, сообщает издание Piter.
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