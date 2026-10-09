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Регионы России

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Юрий Гаврилов о борьбе «Спартака» за чемпионство и словах Игоря Дивеева

Юрий Гаврилов о борьбе «Спартака» за чемпионство и словах Игоря Дивеева

После 9 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 21 очком, «Спартак» — на втором с 19 очками, а «Зенит» располагается на пятом месте с 18 очками.

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