НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда 18 ел эчендә 12 мең күп фатирлы йортка капиталь ремонт ясалган

Татарстанда 18 ел эчендә 12 мең күп фатирлы йортка капиталь ремонт ясалган

18 ел эчендә Татарстанда 12 меңнән артык күп фатирлы йортка капиталь ремонт үткәрелгән. ТР төзелеш, архитектура һәм ТКХ министрының беренче урынбасары Дамир Шәйдуллин ТР Министрлар Кабинетында узган брифингта шулай дип белдерде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии