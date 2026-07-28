Татарстанда 18 ел эчендә 12 мең күп фатирлы йортка капиталь ремонт ясалган

18 ел эчендә Татарстанда 12 меңнән артык күп фатирлы йортка капиталь ремонт үткәрелгән. ТР төзелеш, архитектура һәм ТКХ министрының беренче урынбасары Дамир Шәйдуллин ТР Министрлар Кабинетында узган брифингта шулай дип белдерде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии