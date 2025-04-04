В Петербурге суд вынес приговор похитителям кошачьего корма

Ущерб, который воры причинили магазину, составил более 6 тысяч рублей Прокуратура Выборгского района поддержала государственное обвинение по делу в отношении ранее судимого Артема Трефилова и Максима Артемьева.
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