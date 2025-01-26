Взрывы в Сумах: удары по инфраструктуре после событий на Крымском мосту

В городе Сумы произошли новые взрывы, как сообщает украинский телеканал. Удары по инфраструктуре начались 10 октября 2022 года после инцидента на Крымском мосту.
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