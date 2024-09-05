🏘 В Джанкойском районе откачивают воду с пяти приусадебных участков «Вода спала, у людей во дворах и домах её нет.
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🏘 В Джанкойском районе откачивают воду с пяти приусадебных участков «Вода спала, у людей во дворах и домах её нет.