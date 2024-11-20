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В День матери в «Зените» пройдёт фитнес-фестиваль

В День матери в «Зените» пройдёт фитнес-фестиваль

В Ноябрьске мам приглашают активно провести праздничный день, 24 ноября. В спорткомплексе можно будет познакомиться с разными направлениями фитнеса: 12:20 — мастер-класс «Зумба фитнес» (Степанова Вера), 12:40 — мастер-класс «Танец живота» (Резяпова Амина), 13:00 — мастер-класс «Аэроденс» (Дорофеева Ольга), 13:20 — мастер-класс «Пилатес» (Белозерова Виктория, Курманова Алина), 13:40 — мастер-класс «Дыхательная практика Аштанга виньяса йога» (Андреева Лиана).

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