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Армия России вошла в Семёновку к западу от Авдеевки, взяв под контроль южную часть села

Армия России вошла в Семёновку к западу от Авдеевки, взяв под контроль южную часть села

С фронта приходят сообщения о новом успехе российской армии к западу от Авдеевки. Российская пехота при поддержке артиллерии выбила противника с занимаемых позиций на обширном участке к северу от Орловки и взяла под контроль южную часть села Семёновка.

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