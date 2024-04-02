Армия России вошла в Семёновку к западу от Авдеевки, взяв под контроль южную часть села

С фронта приходят сообщения о новом успехе российской армии к западу от Авдеевки. Российская пехота при поддержке артиллерии выбила противника с занимаемых позиций на обширном участке к северу от Орловки и взяла под контроль южную часть села Семёновка.
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