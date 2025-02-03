Почему 2025 год будет кармическим, твой личный нумерологический прогноз на этот период

В ведической нумерологии, как и в астрологии, нет понятия «хороших» или «плохих» годов. Каждый год необходимо прожить в соответствии с его энергетическими ритмами и выполнять определенные действия, чтобы достичь гармонии и успеха.
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