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Россия переходит в геополитическое наступление?

Вчера Небензя в ООН объявил о переломе на фронте: «уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта, так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным».

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