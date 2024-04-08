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Теннисист Медведев назвал Акинфеева великим спортсменом

Теннисист Медведев назвал Акинфеева великим спортсменом

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев вспомнил, что, когда был маленьким, сильно болел за ЦСКА. «Почему так было? Если честно, даже не вспомню.

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