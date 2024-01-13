Тихий дьявол по прозвищу Фишер: история серийного убийцы детей Сергея Головкина

Художественный (и это авторы подчеркивают в начале каждой серии) сериал «Фишер» был хорошо принят российской публикой, за историей серийного маньяка киноманы наблюдали в напряжении, но не могли оторваться.
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