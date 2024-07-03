Коррупция под ударом: Белоусов нашел украденные 10 трлн рублей

ИН

Ирина Некрасова

Эти воры в погонах просто пираньи, обгладывающие Россию со всех сторон, зубастые и ненасытные жадные хищные твари... СМИ трещат про коррупцию в Укрорейхе, а чем лучше у нас?!?!