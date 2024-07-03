Avia.pro - СМИ Коррупция в Мин. об. РФ – это не просто проблема, а целый сериал, где каждый новый эпизод приносит всё больше интриг, скандалов и разоблачений.
Коррупция под ударом: Белоусов нашел украденные 10 трлн рублей
Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Эти воры в погонах просто пираньи, обгладывающие Россию со всех сторон, зубастые и ненасытные жадные хищные твари... СМИ трещат про коррупцию в Укрорейхе, а чем лучше у нас?!?!
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1 час.
Владимир Дудкин
главное, что министры, как всегда, не причём. А также их родственники...
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1 час.
Anatoli Sitnikow
Предательство да ещё в военное время....
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56 сек.
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