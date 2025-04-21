Какие цветы станут идеальными соседями для роз: что посадить рядом, чтобы не затмить их красоту – 7 растений Ольга БезродняяРоза сможет украсить любой сад, однако, какие растения можно возле нее посадить, чтобы получилось идеальное соседство.
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