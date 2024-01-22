«Решил расправиться своими руками». Инспектор из Приморья превысил должностные обязанности

Пограничный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего старшего инспектора отдела охраны объектов животного мира КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий», сообщает PRIMPRESS.
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