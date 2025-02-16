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Царьград

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Русские захватили рабочий БЛПА украинской ДРГ

Русские захватили рабочий БЛПА украинской ДРГ

ВС России захватили исправный украинский беспилотник на левом берегу Днепра.Затрофенный беспилотник противника, переданный для изучения русским инженерам, принадлежал уничтоженной на левом берегу Днепра диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) из трёх боевиков ВСУ.

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