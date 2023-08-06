Аргументы недели

98 711 подписчиков

Издание New York Times сообщило, что украинцы подвергли критике молитву Папы Римского о мире

Издание New York Times сообщило, что украинцы подвергли критике молитву Папы Римского о мире

Украинские активисты, которые присутствовали на Всемирном дне молодежи в Португалии, подвергли критике молитву Папы Римского Франциска за мир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх