Хранить родную культуру. И находить в этом душевное счастье

Светлана Тайшина родом из тундры. Её брат продолжает династию оленеводов, а она популяризирует традиции и обычаи народов Севера, работая заведующей культурно-досуговым отделом в природно-этнографическом комплексе «Горнокнязевск».
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