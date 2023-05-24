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РИА Новости: Бойцы группировки «Запад» сбили Ми-8 ВСУ из ЗРК "Игла" в районе Лозовой

РИА Новости: Бойцы группировки «Запад» сбили Ми-8 ВСУ из ЗРК "Игла" в районе Лозовой

Бойцы группировки «Запад» ВС РФ сбили многоцелевой вертолет Ми-8 ВСУ из переносного ЗРК «Игла» в районе Лозовой, сообщает информационное агентство «РИА Новости», ссылаясь на заявления представителя Западного военного округа Сергея Зыбинского.

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