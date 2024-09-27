Новым премьером Японии станет экс-министр обороны Сигэру Исиба

Бывшего министра обороны Японии Сигэру Исибу по итогам второго тура голосования выбрали на пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), он станет следующим премьер-министром государства.
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