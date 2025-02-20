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Царьград

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Европа замерла: От Трампа ждут согласия вывести американские войска из стран Балтии

Европа замерла: От Трампа ждут согласия вывести американские войска из стран Балтии

Европейские политики опасаются вывода войск США из некоторых стран Старого континента.В настоящее время европейские страны находятся в ожидании важного решения президента США Дональда Трампа.

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