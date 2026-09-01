БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Жернова логистики: южные маршруты экспорта хлеба перекрыты, а северные — пока невыгодны

Жернова логистики: южные маршруты экспорта хлеба перекрыты, а северные — пока невыгодны

Аграрии сомневаются, что всё перемелется Евгений Берсенев Фото: Дмитрий Дадонкин/ТАСС Материал комментируют: Леонид Холод Атаки украинских беспилотников стали причиной резкого сокращения российского экспорта зерновых, поскольку судоходство в Азово-Черноморском бассейне в настоящее время сильно ограничено и нет гарантии его оживления в ближайшее время.

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